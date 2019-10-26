Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse bütün temizliği biz yapacağız"

26.10.2019 16:29

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) "YPG'yi temizledik" dediğini ancak temizlemediğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız." dedi.



Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı. Euronews.com'da Görüntüle