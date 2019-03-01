Erdoğan: 150 Kilovatsaat Elektrik Tüketim Desteğini Vermeye Başlıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan mitinginde yaptığı konuşmada, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını hatırlatarak, "Düzenli sosyal yardım alan kardeşlerimize hanedeki kişi sayısına kadar aylık 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteği vermeye başlıyoruz. Bu kardeşlerimizin bir yükünü de hafifletmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için PTT Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katıldı. 3,5 yıllık hasretin ardından Ardahan'a kavuştuğunu söyleyen Erdoğan, rekor düzeyde oy beklediğini bildirdi. Ardahan'ın milli uyanışın sembol şehri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ardahan bağımsızlığın kıymetini bilir. Ardahan hür yaşamanın, kendi toprağında özgür yaşamanın kıymetini iyi bilir. İstikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Son bir asırda yaşadıklarımız birlik olmadan dirlik olmaz gerçeğini göstermiştir. Barış olmadan huzur olmaz, beraberlik olmadan zafer olmaz, kenetlenme olmadan başarı olmaz, dayanışma olmadan refah, kalkınma, gelişme olmaz" dedi.

'KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMA POLİTİKASININ ÇOK BÜYÜK FATURASI OLMUŞTUR'

Ekonomik kalkınmanın, sosyal kalkınmanın anahtarının birlik siyaseti olduğunu aktaran Erdoğan, Ardahan'ı çok daha farklı bir yere taşıyacaklarını ifade etti. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" sözlerini anımsatan Erdoğan, "Sağ sol denilerek, kimi zaman Alevi- Sünni denilerek, son 30 yıldır Kürt-Türk denilerek milletimizin kardeş kavgasını sürüklenmek istenmesinin sebebi budur. Ne Arap'ın beyaza ne beyazın Arap'a üstünlüğü yoktur. Kim Allah'a daha yakınsa en üstün odur. Ülkemiz bu kavgalar yüzünden 80'ler 90'larda ciddi bedeller ödemiştir. Kardeşi kardeşe kırdırma politikasının Türkiye'ye çok büyük faturası olmuştur. Medya patronlarının bakan, başbakan tayin ettiği, siyaseti dizayn ettiği o dönemler şimdi geride kalmıştır. Faili meçhullerin sıradanlaştığı sokaklarımızda terör, ölüm ve şiddetin kol gezdiği acı günlere bu ülke şahit oldu. Gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'lere ulaştığı yıllık enflasyonun yüzde yüzleri aştığı, en basit ihtiyaç maddelerin aranıp bulunmadığı zamanlar yaşanmıştır. Kim vardı iktidarda? CHP, Bay Kemal'in o işte önündeki izinden gittiği kişiler vardı. Gaz, yağ, benzin kuyrukları vardı" diye konuştu.

'GELEN PARAYI KANDİL'E GÖNDERDİLER'

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerin terör tehdidinden dolayı hak ettiği hizmetlerin alamadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Devletin yatırımları terör örgütü tarafından engellendi. Devlet hizmet için öğretmen, doktor, kaymakam, hakim, savcı, imam, hemşire gönderdi. Bölücü terör örgütü tarafından tehdit edildi. ya şehit edildi ya da kaçırıldı. Bunları yaşadık mı? Şimdi bu bölücü terör örgütü hangi partinin arkasında? HDP'nin. Şimdi bu parti Ardahan'da seçime giriyor mu? Niye girmiyor? Onların kardeşleri var kardeşleri. Kim? CHP. CHP, HDP, sözde iyi parti bunların hepsi aynı mı? Aynı. 31 Mart'ta benim halkım bunlara gereken dersi verecek mi? Buna hazır mıyız? Belediyelerin iş makineleriyle bunlar çukurlar kazmadılar mı? Binaları tünellerle bağlamadılar mı? Gelen parayı Kandil'e gönderdiler. ve utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. 17 yılda demokrasi güçlendi, kardeşliğimiz perçinlendi. Milletimizi birbirine düşürmeyi, kırdırmayı hedefleyen hiçbir girişim amacına ulaşamadı. Gizli, açık darbe teşebbüsleri milli iradenin çelikten zırhını delemedi."

'MAKARNACI, KÖMÜRCÜ' DİYEREK AŞAĞILADILAR

17 yılda 290 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Senelerdir bu CHP zihniyeti 'makarnacı, kömürcü' diyerek aşağılayanlar sanki kendileri değilmiş gibi utanmadan 'sosyal devlet bitti' diyorlar. 17 yıldır insanımıza hakareti yapanlar, seçim sandığını görünce sosyal devlet ilkesinden bahsediyorlar. 'Doğum yapmış, 4 yaşına kadar çocuğu olan annelere otobüsler bedava' diye. Gençliğe şu yaşa kadar bedava kimin cebinden nereye neyi bedava veriyorsun. İndirim dersin bunlara inanıyor musun? Biz 65 yaş üstüne otobüsleri bedava yaptık. Bunların sırtında küfe yok. Kuru sıkı atıyorlar. İşte SGK'nın genel müdürlüğünü yaptığı zaman orayı batırmadı mı? Böyle bir zat, şimdi bize sosyal devlet dersi verebilir mi? Bu yüzsüzlüktür. Genel müdürlüğü sırasında hastaneleri pisliğe mahküm eden zatın, bırakın bizi eleştirmeyi sosyal devlet lafını ağzına almaya hakkı yoktur. Bu zatı rahatsız edecek yeni bir projeyi devreye alıyoruz. Dünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararı olarak yayınladık. Düzenli sosyal yardım alan kardeşlerimize hanedeki kişi sayısına kadar aylık 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteği vermeye başlıyoruz. Bu kardeşlerimizin bir yükünü de hafifletmek istiyoruz. İki müjdeyi veriyorum. Bakü - Tiflis - Kars demiryolu projemiz, ülkemizin Kars'ın aynı zamanda Ardahan'ın da projesidir. Ardahan'ın ticaret ve turizm potansiyeli ön plana çıkacak ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlanacak. Bay Kemal ne diyor? Çiftçi battı diyor. Vicdansız. Ardahanlı çiftçilerimize 442 milyon lira destek verdik" dedi.

'YA İSTİKRARA YA BELİRSİZLİKLERE KAPI ARALAYACAĞIZ'

31 Mart'ta sadece belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların seçilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Çok kritik bir tercihte bulunacağız. ya 17 yıldır olduğu gibi istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız. Unutmayın terör belirsizlikleri sever, darbeciler güçsüz hükümetleri sever, milletin ekmeğine aşına musallat olanlar zayıf iktidarları sever. Türkiye'ye husumet besleyenler kolayca yönlendirebilecekleri siyasileri sever. En ufak bir zafiyette nelerle karşı karşıya kalınabileceğini bize 15 Temmuz göstermiştir. Birlik beraberliğimize sahip çıkacak, bir daha ülkemizi böyle bir belirsizliğin içine sokmayacağız. Bizi ayırmaya birbirimize hasım gibi göstermeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

- Ardahan

Kaynak: DHA