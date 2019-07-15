Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm...
Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür.
Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür."
Kaynak: AA
Emekliler sorunlarının çözümü için bildiri yayımladı: AK Partili vekil, taleplerin çözümü için söz verdi
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