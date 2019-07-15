Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm...

Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm...

Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür.

Erdoğan:

Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür."

Kaynak: AA
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