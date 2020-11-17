Erdoğan: "15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran, darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne...
17.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:58
Erdoğan: "15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran, darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız."
Erdoğan: "15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran, darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü