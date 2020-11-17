Erdoğan: "15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran, darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne...
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Erdoğan: "15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran, darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne...

17.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:58
Erdoğan:

Erdoğan: "15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran, darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

Erdoğan: "15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran, darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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