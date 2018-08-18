Erdoğan, 1380 Oyla Yeniden AK Parti Genel Başkanı Seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip AK Parti 6. Olağan Kongresinde bin 380 oyla yeniden genel başkan seçildi.

Ankara Spor Salonun'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Kongresi sona erdi. Kongrede kayıtlı bin 457 delegeden bin 381 delege oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Kongrede aday gösterilen yeni MKYK, Disiplin Kurulu, Etik Kurulu üyeleri de belli oldu. - ANKARA