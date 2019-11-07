Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon...

Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon...

Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

07.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:46
Erdoğan:

Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

Kaynak: AA
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