Erdoğan: "12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle salgın sürecinde canla başla çalışan tüm...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
11.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA