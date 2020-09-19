Erdoğan: "10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi...
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Erdoğan: "10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi...

Erdoğan: "10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi.

Erdoğan:
19.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:26

Erdoğan: "10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var."

Kaynak: AA

AA Editörü - Berin Alpaslan Gökçe
Berin Alpaslan Gökçe
AA Editörü

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