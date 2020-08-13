Erdoğan: "10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası,... Erdoğan: "10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir.

Erdoğan: "10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Yunanistan'ı, Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum." Kaynak: AA