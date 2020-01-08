: Erdogˆan Putin Go¨ru¨s¸mesinde Libya ve I·dlib O¨ne C¸ıkacak

08.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:47

2014'te gündeme gelen ve 2016 yılı Ekim ayında temelleri atılan TürkAkım Projesi, Çarşamba günü İstanbul'da törenle resmen açılıyor. Her biri 15,75 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip iki boru hattından oluşan TürkAkımı'nın açılış törenine Rusya Devlet Başkanı Putin de katılıyor

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