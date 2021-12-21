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Erdinç Sözer: "Takım iyi bir reaksiyon verdi"

Erdinç Sözer:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Giresunspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer maçın ardından konuştu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Giresunspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. Takımın iyi bir reaksiyon gösterdiğini söyleyen Sözer, Trabzonspor karşısında da hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Giresunspor'u ağırlayan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bekledikleri bir maç olduğunu söyleyen Sözer, "Rakip çok disiplinli ve organize bir takım. Güzel bir başlangıç yaptık. 1-0 öne geçtik ama sonrasında bir anlık boşlukta kornerden gol yedik. Devreden sonra daha farklı şekilde sahaya çıktık. Daha istekli ve direkt gole giden bir takım oldu sahada. Takım çok güzel bir reaksiyon gösterdi. İstediğimiz galibiyeti aldık. Her zaman böyle oynamamız lazım. Bu bizim oyunumuz. Takımı tebrik ediyorum" dedi.

Hafta sonundaki Trabzonspor maçına da değinen Sözer, "Biz puan farkına bakmıyoruz, kendi oyunumuza bakıyoruz. Güzel bir duruma geldik ve Trabzon'a gideceğiz. Yılın son maçı olacak bizim için. Elimizden geleni vermek istiyoruz. Bence çok güzel ve iddialı bir maç olacak. Kendi oyunumuzu ve oyun felsefemizi sahaya yansıtmak isteriz. Hedefimiz maçtan 3 puanla ayrılmak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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