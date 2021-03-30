Erdinç Sözer kimdir? Erdinç Sözer kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdinç Sözer kimdir? Erdinç Sözer kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Erdinç Sözer kimdir? Erdinç Sözer kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına teknik sorumlu sıfatıyla getirilen Emre Belözoğlu'nun, çok merak edilen yardımcısının kim olduğu belli oldu. Erdinç Sözer kimdir? Erdinç Sözer kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı
Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı

Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer oldu. Sezon sonuna kadar çalışmak üzere Almanya'dan Türkiye'ye gelecek olan Sözer, bu akşam İstanbul'da olacak. Erdinç Sözer kimdir? Erdinç Sözer kaç yaşında, nereli?

ERDİNÇ SÖZER KİMDİR?

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına teknik sorumlu sıfatıyla getirilen Emre Belözoğlu'nun, çok merak edilen yardımcısının kim olduğu belli oldu.BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAKBelözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer oldu. Sezon sonuna kadar çalışmak üzere Almanya'dan Türkiye'ye gelecek olan Sözer, bu akşam İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer olduERDİNÇ SÖZER KİMDİR?Erdinç Sözer, 11 Temmuz 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 52 yaşındaki futbol adamı 2003'ten 2021'e kadar ünlü Alman teknik direktör Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yaptı. Pro-lisans sahibi olan Erdinç Sözer, Almanya'nın meşhur antrenör sistemi Hennes-Weisweiler Akademi'den mezun oldu. Sözer, o dönem zorunlu stajını Fenerbahçe'de yapmıştı.2003 yılından beri teknik direktör Bruno Labbadia'nın ekibinde yer alan Sözer, ciddi bir şekilde Bundesliga tecrübesine sahip. Labbadia-Sözer ikilisi sırasıyla; Darmstadt, Greuther Fürth, Bayer Leverkusen, Hamburg, Wolfsburg ve Hertha Berlin'de görev aldı.

Dilek Ulusan
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fatih Şahin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdinç Sözer kimdir? Erdinç Sözer kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 21:10:18. #1.14#
title