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Erdinç Sözer: "İlk 25-30 dakika çok iyi oynadık"

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Erdinç Sözer:

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, bekledikleri bir maç olduğunu, ilk 25-30 dakika çok oynadıklarını söyledi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, bekledikleri bir maç olduğunu, ilk 25-30 dakika çok oynadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Beklediğimiz bir maç oldu. Çok güzel hazırlandık. İlk 25-30 dakika çok iyi oynadık. Edin ve Deniz yoktu. Güzel bir maç yaptık. Sabır gösterdik. 2-0 öne geçtikten sonra bence rahatladık. Çok kaos maç oldu. Takım olarak savunduk. Galibiyeti çok istedik. Bunu takım sahada gösterdi" diye konuştu.

Sözer, Edin Visca ve Deniz Türüç'ün gelecek hafta oynaması beklediklerini, durumlarını takip ettiklerini söyledi.

İkinci yarı taktik olarak mı geri çekildiklerini sorulması üzerine Erdinç Sözer, "Genelde her maçı domine etmek istiyoruz, topa sahip olmak istiyoruz. İlk yarım saat gibi devam etseydik, farklı bir netice çıkardı belki. 5'te 5 yaptık. Kimse beklemiyordu zannediyorum. Biz böyle devam etmek isteriz" dedi. - İSTANBUL

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