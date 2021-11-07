Erdinç Sözer: "Galip geldiğimiz için mutluyuz" - Haberler Spor
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Erdinç Sözer: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erdinç Sözer:

Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası karşılaşmanın değerlendirmesini yapan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Malatya deplasmanına galibiyet için geldiklerini ve maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası karşılaşmanın değerlendirmesini yapan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Malatya deplasmanına galibiyet için geldiklerini ve maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın başlangıcının kolay olmadığı ancak golden sonra açıldıklarını belirten Sözer, "Başlangıç kolay değildi, pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. Golü attıktan sonra kapılar açıldı. Biz maçımıza oyunumuza devam ettik, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçtan maça bu motivasyonu gösterdikleri için. Oynadığımız futboldan çok mutluyuz, günden günde daha iyi yapıyoruz çok mutluyuz gerçekten" diye konuştu. - MALATYA

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