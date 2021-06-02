Erdinç Şirketler Grubuna Kutlama Ziyareti
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Erdinç Şirketler Grubuna Kutlama Ziyareti

Erdinç Şirketler Grubuna Kutlama Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, Manisa TV Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Taysi ile birlikte, Erdinç Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ETV ve Manisa'da Denge Gazetesini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, Manisa TV Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Taysi ile birlikte, Erdinç Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ETV ve Manisa'da Denge Gazetesini ziyaret etti. Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya tarafından karşılanan Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, Erdinç Şirketler Grubunun 46. yılını kutladı.

Bünyesinde, mobilya, yazılı ve görsel basın, eğitim gibi birçok iş kolunu barından Erdinç Şirketler Grubu 46. yılını kutluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, Manisa TV Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Taysi de, şirket bünyesinde faaliyet gösteren ETV ve Manisa'da Denge Gazetesini ziyaret etti. Topçu ve Taysi, Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya tarafından karşılandı. Topçu, Yumrukaya'ya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selam ve kutlama dileklerini iletti. Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya da, ziyaretleri nedeniyle Topçu ve Taysi'ye teşekkür etti.

Erdinç Şirketler Grubuna Kutlama Ziyareti

Kaynak: Habermetre

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