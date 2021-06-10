Erdinç Gülener kimdir? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kaç yaşında, nereli?

Deniz Uğur ile evlenen Erdinç Güler birçok dizi, tiyatro ve sinema filmlerinde rol aldı. Peki, Erdinç Gülener kimdir? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kaç yaşında, nereli?

Deniz Uğur ile evlenen Erdinç Güler birçok dizi, tiyatro ve sinema filmlerinde rol aldı. Peki, Erdinç Gülener kimdir? Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kaç yaşında, nereli?

ERDİNÇ GÜLER KİM?

26 Ocak 1971 doğumlu İzmitli oyuncu Erdinç Güler, İlk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalı bölümünden mezun oldu.

ERDİNÇ GÜLER DİZİLERİ

Kurtlar Vadisi Pusu,

Kertenkele,

Ben Onu Çok Sevdim