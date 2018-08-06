Erdin Bircan'dan Haber Var

CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Özlem Becan, Iğdır'da beyin kanaması geçirerek Ankara'da tedavisi devam eden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlığı hakkında açıklama yaptı.

Bircan'ın yoğun bakımda uyutulmaya devam ettiğini belirten Becan, "Erdin Bircan'ı ziyaret ettim Ankara'da. İki gün oldu Edirne'ye geleli. Ailesi başından ayrılmıyor. Doktorları iyiye gittiğini söylüyor. Beyin karmaşık bir organ tabii ki. Beyin içi kanama olmuş. Şu anda Deniz Baykal'ın doktoru tedavi ediyor. Yoğun bakımda. Doğru zamanda uyandırılacak. Hala uyutuluyor. Erdin abinin ben yerel seçimlerde aramızda aktif çalışacağına inanıyorum" dedi. - EDİRNE