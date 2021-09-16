Erdi fotoğrafçı oldu
Amerika'da oyunculuk eğitimi alan Erdi Ünver, ayağının tozuyla geldiği Türkiye'de sete adım attı. Kırık Hayatlar dizisini kadrosuna dahil olan Erdi, anne ve babasını bir trafik kazasında kaybettikten sonra yakın arkadaşının fotoğraf stüdyosuna ortak olan Barış karakterini canlandırıyor.
Çekimleri İzmir'de gerçekleşen dizi için fotoğrafçılık kurslarına katılan ünlü oyuncu, "Kısa bir sürem olduğu için hummalı bir hazırlık sürecine girdim. Fotoğraf çekerken teknikleri bilmek gerekiyordu. İyi bir fotoğraf çekmenin püf noktalarını öğrenmiş oldum. Manzara fotoğrafları çekmekten şimdi çok keyif alıyorum. Kaliteli bir ekibe dahil olduğum için de mutluyum" dedi.
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