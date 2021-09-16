Erdi fotoğrafçı oldu

Çekimleri İzmir'de gerçekleşen dizi için fotoğrafçılık kurslarına katılan ünlü oyuncu, "Kısa bir sürem olduğu için hummalı bir hazırlık sürecine girdim. Fotoğraf çekerken teknikleri bilmek gerekiyordu. İyi bir fotoğraf çekmenin püf noktalarını öğrenmiş oldum. Manzara fotoğrafları çekmekten şimdi çok keyif alıyorum. Kaliteli bir ekibe dahil olduğum için de mutluyum" dedi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri