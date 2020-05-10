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Erdemoğlu Autlet, hizmete açılıyor

Erdemoğlu Autlet, hizmete açılıyor
10.05.2020 02:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 02:40

Aydın'da yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren Erdemoğlu halı, avize, mobilya, korona günleri nedeniyle yeni bir hizmet başlattı.

Aydın'da yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren Erdemoğlu halı, avize, mobilya, korona günleri nedeniyle yeni bir hizmet başlattı. Erdemoğlu Autlet Aydın Muğla Yolu üzerindeki mağazasının hemen yanında bulunan Adnan Menderes Mahallesi'ndeki autlet mağazası 10 Mayıs gününden itibaren hizmete başlayacağı belirtildi. Firmanın sahiplerinden Ali Erdem, avize ve halılarda maliyetine satışların yapılacağı autlet mağazasındaki fırsatlardan tüm Aydınlıların faydalanabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl günün değişen şartlarına ayak uydurarak kendini güncelleyerek hizmetlerine ecolux konsepti ile devam eden Erdemoğlu'nun Türkiye'de de etkili olan Korona virüs salgını nedeniyle yeni bir hizmet daha başlattığını belirten Firmanın sahiplerinden Ali Erdem, "Ekonomik ulaşılabilir lüks parolası ile bölgenin önemli ticari aktörlerinden biri olan Ecolux by Erdemoğlu olarak yeni bir yatırım daha yaptık. Firma olarak yeni yatırımımız ile uygun fiyatlı ve bol çeşitli 'Halı, avize ve aksesuar' koleksiyonlarını Ecolux Outlet mağazası ile müşterilerinin hizmetine sunuyoruz. En iyi ürün, en iyi hizmet ve en iyi fiyat felsefesi ile fark oluşturan Erdemoğlu, outlet mağazasında da açılış haftasına özel bir çok üründe ekstra indirim ve kampanyalar müşterileri bekliyor" diyerek açılış haftasına özel fiyatlardan tüm müşterilerin faydalanabileceğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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