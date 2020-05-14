Erdemoğlu Ailesi, 152 bin TL'lik veresiye defterlerini satın alarak gönüllere dokundu
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Erdemoğlu Ailesi, 152 bin TL'lik veresiye defterlerini satın alarak gönüllere dokundu

Erdemoğlu Ailesi, 152 bin TL'lik veresiye defterlerini satın alarak gönüllere dokundu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 milyon TL destek veren Erdemoğlu, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının olduğu 152 bin TL'lik veresiye defterlerini satın aldı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına...

Erdemoğlu Ailesi, 152 bin TL'lik veresiye defterlerini satın alarak gönüllere dokundu
14.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:04

Erdemoğlu Ailesi, 152 bin TL'lik veresiye defterlerini satın alarak gönüllere dokundu

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 milyon TL destek veren Erdemoğlu, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının olduğu 152 bin TL'lik veresiye defterlerini satın aldı

ADIYAMAN - "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 milyon TL destekte bulunan Erdemoğlu Ailesi, Besni ilçesinde 8 esnaftan 152 bin TL değerindeki veresiye defterini satın aldı.

Hayırseverliği ile bilinen Erdemoğlu Ailesi, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde de devletinin ve milletinin yanında yer almaya devam ediyor. Yaklaşık 30 yıldan beri ihtiyaç sahiplerini unutmayan Erdemoğlu Ailesi, salgın sürecinde de bu yardımlarını arttırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 3 milyon TL bağışlayan Erdemoğlu Ailesi, Adıyaman'ın Besni ilçesi ve Gaziantep'te bir Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri' geleneği kapsamında veresiye defterlerini satın aldı.

Daha önce Gaziantep'te 2 bin 500 ailenin tüp borçlarını kapatan Erdemoğlu Ailesi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde de bakkal, fırın ve tüpçü esnafından oluşan 8 esnafın veresiye defterlerini 152 bin TL'ye satın alarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü.

Besni ilçesindeki esnaf temsilcileri, esnafı ziyaret ederek Erdemoğlu Ailesi adına veresiye defterlerini aldı.

Korona virüs sürecinde birçok il ve ilçede 30 bin paket gıda yardımında bulunan Erdemoğlu Ailesi, Adıyaman merkez ve Besni ilçesinde 200 bin adet maske desteğinde bulundu. Maskeler dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Covid -19 salgınından dolayı, Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bizde devletimize ve ülkemize yardımcı olabilmek adına 3 milyon TL nakit yardım ile katkı sağlamaya çalıştık. Diğer taraftan 120 bini Adıyaman, 80 bini ise Besni ilçesine olmak üzere 200 bin adet maske dağıtıldı.

Besni ilçesinde yaklaşık bin ailemizin bakkal, fırın ve tüpçüye olan borçlarını esnafın veresiye defterini alarak onları bu yükten kurtarmaya çalıştık. Yine Gaziantep'te 2 bin 500 ailenin Valimiz öncülüğünde tüp borcunu karşıladık.

Toplum olarak, devlet olarak, ülke olarak bu güç bu ülkede var, bu millette var. Bu süreci de hep birlikte aşacağız. Önümüz açık ve parlak. Birbirimize destek vereceğiz, yardımcı olacağız ve çok çalışacağız" diye konuştu.

Erdemoğlu Ailesi, 152 bin TL'lik veresiye defterlerini satın alarak gönüllere dokundu

Kaynak: İHA

Manşet

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