Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
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Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu

Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erdemli Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımından Melissa Yıldız ve Erdemli Bahadır GSK'dan Ceren Çetinel, Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldular.

Erdemli Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımından Melissa Yıldız ve Erdemli Bahadır GSK'dan Ceren Çetinel, Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldular.

Mersin'in Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7-14 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye şampiyonasında, Mersin'i gururlandıran sonuçlar alındı. Melissa Yıldız, 41 kilogramda, Ceren Çetinel ise 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken, 29 kilogramda Bulem Nur Arslan da Türkiye 2'ncisi oldu.

Derece alan sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Disiplinli bir çalışmayı Türkiye şampiyonlukları ve derecelerle taçlandıran bütün sporcularımızı, onları yetiştiren hocalarımızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında, Melissa Yıldız ve Ceren Çetinel Türkiye Şampiyonu olurken, Bulem Nur Arslan da Türkiye 2'ncisi oldu. Onlara güvendiğimiz zaman ne kadar güzel sonuçların ortaya çıktığını kızlarımız bir kez daha gösterdi. Erdemli Belediyespor Taekwondo Antrenörü Bahri Mumcu'yu, Erdemli Bahadır GSK Antrenörü Fatih Serçe'yi, Spor Müdürlüğü ekibimizi ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen bütün sporcularımızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Onların yürüdüğü yolda her an yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye Şampiyonası 14 Temmuz'a kadar devam edecek. - MERSİN

Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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