Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor
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Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor

Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER - Haberler | Güncel
Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bu yıl vatandaşlar ilk sahura 33 kadından oluşan ramazan davulcularının ritim ve manileri ile uyandı.

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde bu yıl vatandaşlar ilk sahura 33 kadından oluşan ramazan davulcularının ritim ve manileri ile uyandı. Vatandaşların Ramazan ayını kutlayan grup üyesi Leyla Bolat, "Erdemli kadınları olarak yemeğimizi de yaparız davulumuzu da çalarız" dedi.

Bir süre önce Erdemli Belediyesi bünyesinde gönüllü kadınlardan kurulan kadın ritim gurubu üyeleri, ramazan ayına renk katmak için harekete geçti. İsteklerini Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya ileten kadın ritim grubu üyeleri taleplerine olumlu yanıt aldı. 33 kadından oluşan ritim grubu, önceki gün son hazırlıklarını tamamladı. Davulla tokmağı buluşturan kadınlar, ramazan ayının ilk günü Erdemlileri sahura kaldırdı. Kadın ritim grubunun güvenliğini ise yine kadınlar sağladı. Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürü Esra Özcan, ekibiyle birlikte tam kadro kadınların yanında yer aldı.

'SAHURDA RİTİM GRUBU UYANDIRACAK'Kadın ramazan davulcularını Çanakkale ziyareti ile ödüllendiren Başkan Tollu, kadınların yanında olduğunu vurguladı. Başkan Tollu, "Normal klasik ramazan davulcularının yerine Erdemli'nin kadınları, insanlarımızı sahura davul sesiyle uyandıracaklar. Ben gerçekten bu projede görev alan bütün kadınlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Zaten kadınlarımızın başladığı, kadınların içerisinde olduğu her güzellik daha da bir önem kazanıyor. Biz bu sene ramazana daha güzel bir enstantane katalım istedik ve kadınlarımızla birlikte ramazanın başlangıcından sonuna kadar bunu sürdüreceğiz" dedi.Grup üyesi Leyla Bolat, "Erdemli kadınları olarak yemeğimizi de yaparız davulumuzu da çalarız. Ramazan hoş geldin" diye konuştu.

Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor
Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor
Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor
Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor
Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor
Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor
Erdemlileri sahura, 33 kadından oluşan ritim grubu kaldırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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