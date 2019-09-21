Erdemli Ziraat Odası'ndan gaziye destek
Erdemli Ziraat Odası, Kıbrıs gazisi Nail Tekin'e, arazisinde dikmesi için 65 kivi fidanı hibe etti.
Erdemli Ziraat Odası, Kıbrıs gazisi Nail Tekin'e, arazisinde dikmesi için 65 kivi fidanı hibe etti.
Oda'nun yönemim kurulu toplantısı, "Gaziler Günü" başlığı ile yapıldı.
Toplantıda, Karahıdırlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kıbrıs gazisi Nail Tekin'e, 65 kivi fidanı desteği verilmesi kararlaştırıldı.
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutladıklarını belirtti.