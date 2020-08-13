Erdemli'ye soğuk hava deposu yapılacak Erdemli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Orhan Sarı, ilçeye 50 bin tonluk soğuk hava deposu yapılmasının planlandığını belirtti.

Erdemli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Orhan Sarı, ilçeye 50 bin tonluk soğuk hava deposu yapılmasının planlandığını belirtti.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Kösbucağı Mahallesi'ndeki 60 dönüm arazisinin, 30 yıllığına tahsis edilmesine yönelik protokol töreni yapıldı.

Başkan Sarı, imzaların atılmasının ardından yaptığı konuşmada, tahsis edilen araziye toplam 50 bin ton limon kapasiteli soğuk hava deposu yapılacağını kaydetti.

İlk etap tamamlandığında kalan arazi için yeni projeler geliştireceklerini ifade eden Sarı, "Tesisimiz tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı, güneş enerjisi ile kendi enerjisi üreten örnek, teknolojik ve modern bir tesis olacaktır." dedi.

Sarı, ilçenin önemli bir limon üretim merkezi olduğuna vurgu yaparak, çalışmanın, tarımsal üretimin ekonomik değerini arttıracağını söyledi.

Törene, Erdemli Kaymakamı Avni Kula da katıldı.

Kaynak: AA