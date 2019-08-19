Erdemli Kent Konseyi faaliyete başladı

19.08.2019 13:58

Erdemli Kent Konseyi ilk toplantısını yaptı, çalışma organlarını oluşturarak faaliyetine başladı.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kent Konseyi 1. Genel Kurul Toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız, kent konseylerinin, kentin yönetimi ve yönetim mekanizmasının işleyişi bakımından önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, belediye kanunu gereği oluşturulması gereken konseyin, 2019-2024 faaliyet dönemi için çalışma yapmak üzere toplandığını belirtti.

Kent konseylerinin yönetim mekanizmasının en aktif unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Yıldız, önemli çalışmalara imza atılacağını ifade etti. Yıldız'ın konuşmasının ardından divan başkanlığı seçimi yapıldı ve oy birliği ile Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, divan başkanlığına seçildi. Daha sonra yürütme kurulu seçimlerine geçilerek Kent Konseyi Başkanlığına, Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine Erdemli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik oy birliği ile seçildi. Toplantıda diğer kurul üyeleri de belirlendi.

Konseyle ilgili değerlendirmede bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin modern bir şehir anlayışı ile gelişebilmesi adına her meslek gurubundan ve toplumun her kesiminden vatandaşın yer aldığı bu kurulun çalışmalarının önemli olduğunu kaydetti. Daha önceki süreçlerde kent konseyinin kurulması adına ciddi çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Tollu, yeni sürecin herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, Erdemli'nin tüm sorunlarının birlik içerisinde masaya yatırılıp çözülmesi noktasında hareket edeceklerinin altını çizdi. - MERSİN

Kaynak: İHA