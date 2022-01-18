Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Halil Metik güven tazeledi

Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Metik, yeniden göreve seçildi.

Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Metik, yeniden göreve seçildi.

Bir düğün salonunda yapılan olağan genel kurulda 2138 üye oy kullandı.

Başkanlık için 3 adayın katıldığı seçimde 1115 oy alan Halil Metik güven tazeledi.

Metik, yaptığı açıklamada, seçimlerde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Odanın yeni yönetim kurulu, Halil Metik, Necati Uğuz, Emin Göksel, Ahmet Aksay, Muhsin Serin, Hakan Demir, Celalettin Akbuz, İbret Gücüş, Adem Güp, Burhan Erol ve Orhan Çetin'den oluştu.

AA - Son Dakika Haberleri