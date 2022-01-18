Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Halil Metik güven tazeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Halil Metik güven tazeledi

Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Halil Metik güven tazeledi
AA - Haberler | Kültür Sanat

Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Metik, yeniden göreve seçildi.

Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Metik, yeniden göreve seçildi.

Bir düğün salonunda yapılan olağan genel kurulda 2138 üye oy kullandı.

Başkanlık için 3 adayın katıldığı seçimde 1115 oy alan Halil Metik güven tazeledi.

Metik, yaptığı açıklamada, seçimlerde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Odanın yeni yönetim kurulu, Halil Metik, Necati Uğuz, Emin Göksel, Ahmet Aksay, Muhsin Serin, Hakan Demir, Celalettin Akbuz, İbret Gücüş, Adem Güp, Burhan Erol ve Orhan Çetin'den oluştu.

AA - Son Dakika Haberleri

Esnaf ve Sanatkarlar, Düğün, Kültür Sanat, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title