Erdemli Devlet Hastanesi'ne turizm yetki belgesi verildi
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Erdemli Devlet Hastanesi'ne turizm yetki belgesi verildi

MERSİN (AA) Sağlık Bakanlığı tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.

11.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:36
Erdemli Devlet Hastanesi'ne turizm yetki belgesi verildi

(AA) Sağlık Bakanlığı tarafından Erdemli 'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.


Yapılan başvurunun ardından hastanede yapılan inceleme ve denetim sonucunda Sağlık Bakanlığınca verilen yetki belgesini İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eker'e teslim etti.

Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen belgenin önemli olduğunu belirterek, bu alanda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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