Erdemli'de yaşlılar ve öğrenciler ebru sanatında buluştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Erdemli'de yaşlılar ve öğrenciler ebru sanatında buluştu - Haber
Erdemli, Güncel

Erdemli'de yaşlılar ve öğrenciler ebru sanatında buluştu

Erdemli ilçesinde öğrenciler huzurevi sakinleriyle ebru çalışması yaptı.

09.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:26
Erdemli'de yaşlılar ve öğrenciler ebru sanatında buluştu

Erdemli ilçesinde öğrenciler huzurevi sakinleriyle ebru çalışması yaptı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdemli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezin'nin hazırladığı "Eski Nesil ile Yeni Neslin Ebru Sanatında Buluşması Projesi" kapsamında öğrenciler huzurevinde kalan yaşlılarla ebru çalışması gerçekleştirdi.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, yaptığı açıklamada ebru sanatı çalışmasıyla hem yaşlıların hemde öğrencilerin bir taraftan sanat öğrenirken diğer yandan da hoşça vakit geçirdiklerini belirtti.

Etkinliğe ilçe genelindeki 10 okuldan 100 öğrencinin katıldığı ifade eden Açıkyörük, yaşlıların yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını gösterdiklerini kaydetti.

Huzurevi sakinlerinden Şabettin Akkaya, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Angela Merkel James Jeffrey Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Sadi Konuk Sinan Akçıl Gülben Ergen
Spor Podolski Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Erdemli'de yaşlılar ve öğrenciler ebru sanatında buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:58:10. #1.15#