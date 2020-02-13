Erdemli'de yağıştan zarar gören yollar onarıldı
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Erdemli'de yağıştan zarar gören yollar onarıldı

Erdemli ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören yollar belediye ekiplerince onarıldı.

13.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:58
Erdemli'de yağıştan zarar gören yollar onarıldı

ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören yollar belediye ekiplerince onarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin geçtiğimiz hafta ilçede yaşanan aşırı yağışlar sonucu bazı yollarda meydana gelen tahribatları giderdi.

Ekipler, birçok mahallede yol bakım, onarım, genişletme ve açma çalışması yürüttü.

Kaynak: AA
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