Erdemli'de yağıştan zarar gören yollar onarıldı
Erdemli ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören yollar belediye ekiplerince onarıldı.
Erdemli ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören yollar belediye ekiplerince onarıldı.
Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin geçtiğimiz hafta ilçede yaşanan aşırı yağışlar sonucu bazı yollarda meydana gelen tahribatları giderdi.
Ekipler, birçok mahallede yol bakım, onarım, genişletme ve açma çalışması yürüttü.