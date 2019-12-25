Erdemli'de yağış nedeniyle dolan yollar temizleniyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde yağış dolayısıyla yola düşen ağaç ve kaya parçaları, belediye ekiplerince temizlendi.
25.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:50
Mersin'in Erdemli ilçesinde yağış dolayısıyla yola düşen ağaç ve kaya parçaları, belediye ekiplerince temizlendi.
Çamlı ve Kösbucağı Mahallesinde çalışan ekipler, iş makineleriyle ağaç, kaya parçalarını toplayarak yolları açtı.
Kayan toprakları de temizleyen çalışanlar, sürücüleri ve vatandaşları toprak kayması konusunda uyardı.
Kaynak: AA