Erdemli'de uyuşturucuya karşı doğa yürüyüşü yapıldı - Haberler
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Erdemli'de uyuşturucuya karşı doğa yürüyüşü yapıldı

Erdemli'de uyuşturucuya karşı doğa yürüyüşü yapıldı
AA - Haberler | Güncel

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Erdemli Şubesi tarafından uyuşturucuya karşı doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Erdemli Şubesi tarafından uyuşturucuya karşı doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Erdemli Şube Başkanı Behçet Yıldız, "Mücadele Ocakta" proje kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe katılan gençlerle Kayacı Vadisi'nde 15 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldığını belirten Yıldız, daha sağlıklı gençlik için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

AA - Son Dakika Haberleri

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