Erdemli'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir istihbarat üzerine Merkez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evde yapılan aramada 3 uyuşturucu hap ile bir miktar satışa hazır skunk madde uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B. adlı şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA