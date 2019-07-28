Erdemli'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir istihbarat üzerine Merkez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda evde yapılan aramada 3 uyuşturucu hap ile bir miktar satışa hazır skunk madde uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.B. adlı şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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