Erdemli'de "Traktör Bakım ve Onarım Kursu" sona erdi

21.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:50

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde çalışanlara yönelik verilen "Traktör Bakım ve Onarım Kursu" sona erdi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürü Davut Keleş, düzenlenen sertifika töreninde, kurum olarak en çok ödemeyi traktör bakım ve onarımına yaptıklarını, kurs sayesinde tasarruf sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından kursu tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA