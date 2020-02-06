Erdemli'de taşkın ihtimaline karşı köprülerde önlem alınıyor
Haberler » Güncel » Erdemli'de taşkın ihtimaline karşı köprülerde önlem alınıyor - Haber

Erdemli'de taşkın ihtimaline karşı köprülerde önlem alınıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, debisi yağış nedeniyle yükselen Alata Deresi çevresinde çalışma başlatıldı.

06.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:54
Erdemli'de taşkın ihtimaline karşı köprülerde önlem alınıyor

'in ilçesinde, debisi yağış nedeniyle yükselen Alata Deresi çevresinde çalışma başlatıldı.

Sağanağın gün boyunca etkili olduğu ilçede, belediye ekipleri iş makineleriyle köprü ayaklarını güçlendirdi.

Derenin üzerindeki Şehit Hasan Furkan Özmen Köprüsü de tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe Kaymakamı Avni Kula da vatandaşları dere kenarına gitmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler