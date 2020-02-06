Erdemli'de taşkın ihtimaline karşı köprülerde önlem alınıyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde, debisi yağış nedeniyle yükselen Alata Deresi çevresinde çalışma başlatıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, debisi yağış nedeniyle yükselen Alata Deresi çevresinde çalışma başlatıldı.
Sağanağın gün boyunca etkili olduğu ilçede, belediye ekipleri iş makineleriyle köprü ayaklarını güçlendirdi.
Derenin üzerindeki Şehit Hasan Furkan Özmen Köprüsü de tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.
İlçe Kaymakamı Avni Kula da vatandaşları dere kenarına gitmemeleri konusunda uyardı.