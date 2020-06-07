Erdemli'de tarım çalışmalarına zarar veren domuzlar için sürek avı yapıldı
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Erdemli'de tarım çalışmalarına zarar veren domuzlar için sürek avı yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım ve Ar-Ge çalışmalarına verdikleri zarar nedeniyle domuzlar için sürek avı başlatıldı.

Erdemli'de tarım çalışmalarına zarar veren domuzlar için sürek avı yapıldı
07.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:05

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım ve Ar-Ge çalışmalarına verdikleri zarar nedeniyle domuzlar için sürek avı başlatıldı.

Domuzların, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen tarım çalışmaları, Ar-Ge projeleri ve ekipmanlara zarar verdiği tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü izni ile başlatılan sürek avına, Erdemli ve Mezitli'deki Avcılık ve Atıcılık Derneği üyesi 16 kişi katıldı.

Av öncesinde polis, jandarma ve sağlık ekiplerine de bilgi verildi.

Edemli Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ahiddin Ahmet Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmada görev alan üyelerinin tamamının profesyonel olduğunu belirterek, avın herhangi bir kaza yaşanmadan tamamlandığını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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