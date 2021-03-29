Erdemli'de tarım arazilerine giden yollar iyileştiriliyor
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Erdemli'de tarım arazilerine giden yollar iyileştiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdemli'de tarım arazilerine giden yollar iyileştiriliyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım arazilerine giden yollar iyileştirilerek üreticiye kolaylık sağlanıyor.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım arazilerine giden yollar iyileştirilerek üreticiye kolaylık sağlanıyor.

Erdemli Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Koyuncu Mahallesinde örtü altı üretim yapan seracıların ve bahçe sahiplerinin ulaşımda, nakliyede sorun yaşamaması için yeni yol açma genişletme ve filler zemin hazırlığı çalışmalarını yaptı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ekiplerin her alanda hummalı bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Biz üreten ve ürettiğini değere dönüştüren her vatandaşımız için gece gündüz demeden 7/24 esasına dayalı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Birçok alana üretim ekonomisine yönelik yürüttüğümüz çalışmalarla vatandaşımızın önündeki engelleri kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu bazen yol yapımı ile bazen ise bir dijital projelerle oluyor. Üreticilerimizin üretim yolunda her an yanındayız" dedi. - MERSİN

Erdemli'de tarım arazilerine giden yollar iyileştiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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