Erdemli'de sokak kedilerine mama ve su desteği
Erdemli Belediyesi ekipleri, sıcak havadan etkilenen kediler için sokaklara mama ve su koydu.
18.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:41
Erdemli Belediyesi ekipleri, sıcak havadan etkilenen kediler için sokaklara mama ve su koydu.
Sokak hayvanlarını korumak için kurulan "Limon Çiçeği" ekibi, mahalleleri gezerek kedileri besledi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, kedilerin sıcaktan çok fazla etkilendiğini belirterek, "İnsanlarımızdan kedi ve köpeklerimiz için bir kap su ve yemek bırakmalarını istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA