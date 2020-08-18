Erdemli'de sokak kedilerine mama ve su desteği Erdemli Belediyesi ekipleri, sıcak havadan etkilenen kediler için sokaklara mama ve su koydu.

Erdemli Belediyesi ekipleri, sıcak havadan etkilenen kediler için sokaklara mama ve su koydu. Sokak hayvanlarını korumak için kurulan "Limon Çiçeği" ekibi, mahalleleri gezerek kedileri besledi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, kedilerin sıcaktan çok fazla etkilendiğini belirterek, "İnsanlarımızdan kedi ve köpeklerimiz için bir kap su ve yemek bırakmalarını istiyoruz." dedi. Kaynak: AA