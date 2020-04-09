Erdemli'de sokak hayvanlarına 100 kilo mama bırakıldı
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Erdemli, Güncel

Erdemli'de sokak hayvanlarına 100 kilo mama bırakıldı

Erdemli'de sokak hayvanlarına 100 kilo mama bırakıldıMERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefliği tarafından ilçenin değişik yerlerine 100 kilo mama bırakıldı.

09.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:14
Erdemli'de sokak hayvanlarına 100 kilo mama bırakıldı

Erdemli'de sokak hayvanlarına 100 kilo mama bırakıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefliği tarafından ilçenin değişik yerlerine 100 kilo mama bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile sokak hayvanları için tespit edilen noktalara düzenli olarak yem ve mama bırakılması ve yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi kararının ardından Erdemli'de sokak hayvanlarına mama bırakıldı. Çalışma kapsamında 100 kilo mama bırakılacağını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün emirleri doğrultusunda koronavirüs salgını nedeniyle insanlarımız dışarı çıkamıyor ve sokak hayvanlarımız aç kalıyor. Bizlerde bugün aç kalan sokak hayvanlarımız için 100 kilo yem ve mama bırakacağız. Ayrıca veterine hekimimiz de hayvanlarımızın sağlığını da kontrol ederek, muayenesini yapmaktadır. Hastalığı olan hayvanlarımızı da tedaviye alıyoruz ve tedavinin ardından yeniden doğaya bırakıyoruz. Bu çalışmamız yıl boyunca devam edecek. Ben buradan emeği geçen herkese çok teşekkür ederim? diye konuştu.

Hayvan Hakları savunucusu Semih İğdigül ise, yetkililere teşekkür ederek, "Bu zor günlerde aç kalan sokak hayvanlarımıza mama verilmesi çok güzel bir davranış. Ama her şeyi devletten beklememek gerek. Yemek artıklarımızı da kapının önüne koyduğumuzda sokak hayvanları onu da yiyebilir. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: DHA

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