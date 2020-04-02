Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadıMERSİN'in Erdemli ilçesinde koronavirüs önlemleri nedeniyle lokanta ve bazı işletmelerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hayvanseverler harekete geçti.

Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde koronavirüs önlemleri nedeniyle lokanta ve bazı işletmelerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hayvanseverler harekete geçti.

Erdemli'de hayvansever Semih İğdigül, sokak köpekleri için sahilde bulunan parklara mama bıraktı. Hergün mama getirerek bu süreçte aç kalan hayvanları beslemeye çalıştığını belirten hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, "Erdemli'de, koronavirüs önlemleri dolayısıyla birçok esnaf kapalı olduğundan buralardan karınlarını doyuran sokak hayvanları aç kaldı. Biz her gün mama getirip onları beslemeye çalışıyoruz. Buralarda bir sürü köpek var ve hepsi aç. Evden çıkılmasın ama sokak hayvanları için evinizin önüne bir kap su, bir kap yemek bırakabilirsiniz" diye konuştu.

Hayvanları görüp sokağa inen çocuklar da köpeklere mama verdi.

Kaynak: DHA