Erdemli'de sağlık çalışanlarına siperlik desteği Mersin'in Erdemli ilçesinde sağlık çalışanlarına yüz siperliği hediye edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağlık çalışanlarına yüz siperliği hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan 150 yüz siperliği, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Erman Eker'e verildi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, yaptığı açıklamada, talep gelmesi halinde üretime devam edeceklerini söyledi.

Başhekim Eker de yüz siperliği için Açıkyörük'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA