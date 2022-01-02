Erdemli'de özel gereksinimli çocuklar için spor terapisi
Erdemli Belediyesince, özel gereksinimli çocukların gelişimine katkı sunmak için spor terapisi başlatıldı.
Erdemli Belediyesince, özel gereksinimli çocukların gelişimine katkı sunmak için spor terapisi başlatıldı.
Belediyenin yazılı açıklamasına göre, spor terapisi salonuna gelen çocuklar, eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinliklere katılıyor.
Hem spor yapıp hem eğlenen çocuklar, spor yaptıktan sonra belediye ekiplerince evlerine ulaştırılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, merkezin çocuklar için sürekli açık kalacağını ifade etti.
AA - Son Dakika Haberleri
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