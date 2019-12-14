Erdemli'de okul kantinleri denetlendi
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Erdemli'de okul kantinleri denetlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, okulların kantinlerinde denetim yapıldı.

14.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:49
Erdemli'de okul kantinleri denetlendi

'in ilçesinde, okulların kantinlerinde denetim yapıldı.

, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, kantinlerde sağlığa zararlı ürün olup olmadığını inceledi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmayla ilgili açıklamasında, "Amacımız çocuklarımızın sağlığını korumak, üzücü sonuçlar gerçekleşmesinin önüne geçmektir. Bu konuda işletme sahiplerinden de hassasiyet bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdemli'de okul kantinleri denetlendi
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