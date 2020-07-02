Erdemli'de okul bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdemli'de okul bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadı yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kösbucağı ilk ve ortaokul öğrencilerin dikimini yaptığı ve öğretmenlerin bakımını üstlendiği organik sebze ve meyvelerin hasadı yapıldı.

Erdemli'de okul bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadı yapıldı
02.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:28

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kösbucağı ilk ve ortaokul öğrencilerin dikimini yaptığı ve öğretmenlerin bakımını üstlendiği organik sebze ve meyvelerin hasadı yapıldı.

Okul bünyesinde kurulan tarımsal atölyelerinde yetiştirilen sebze-meyve ve kanatlı hayvanlardan elde edilen gelirlerin okulda maddi durumu zayıf olan öğrencilerin eğitim giderlerinde kullanılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, hasat öncesi yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okul bünyesinde kurulan tarımsal atölyelerinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadını yaptıklarını belirtti.

Açıkyörük, okul yönetimleri, iş insanlarının destekleriyle ilçe genelinde 27 okulda tarımsal atölyelerin kurulduğunu kaydetti.

Tarımsal atölyelerde yetiştirilen ürünlerin tamamen organik olarak üretildiğini ifade eden Açıkyörük, "Pandemi sürecinde öğrencilerin dikimini yaptığı, süreç içinde öğretmenlerin bakımını üstlendiği serada yetiştirilen patlıcan, biber, domates gibi ürünlerin hasadını yaptık. Tarım atölyesini kurmanın amacı öğrencilerin düşünerek uygulamaları, yeteneklerini keşfetmeleri, işitsel ve duyusal yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamaktır." dedi.

Kösbucağı İlkokulu Müdürü Durmuş Yılmaz da, kurdukları 80 metrekarelik seraya öğrencilerle birlikte yeni tip koronavirüs salgının başladığı mart ayının ilk haftalarında sebze ve meyve diktiklerini söyledi.

Okulların salgın nedeniyle tatil edilmesinin ardından seranın bakımını öğretmenler tarafından yapıldığını belirtti.

Durmuş, yetiştirilen sebze ve meyvelerde herhangi bir zirai ilaç kullanmadan yetiştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü Haber
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Haber
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak Haber
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi Haber
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Adnan Menderes Berat Albayrak Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Özdemir Ayşegül Yıldız
Spor İrfan Buz Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erdemli'de okul bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 11:28:17. #1.14#
title