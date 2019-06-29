Erdemli'de öğretmenlere seminer

Mersin'in Erdemli ilçesinde lise öğretmenleri ve idarecilerine "Günlük hayatta etkili iletişimin önemi" konulu seminer verildi.

Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nda düzenlenen seminere, Erdemli Anadolu Lisesinin idarecileri ve öğretmenleri katıldı.

Ercan Çiçek tarafından verilen eğitimde, sosyal hayatta ve iş hayatında iletişimin önemi anlatıldı.

Kaynak: AA