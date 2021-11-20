ERDEMLİ'DE ÖĞRETMENLERE DOĞA VE FEN EĞİTİMİ

ERDEMLİ, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatili değerlendirme ve doğada eğitim programı kapsamında 38 öğretmene doğa ve fen eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Talat Göktepe Çamlığında bulunan Doğa ve Fen Okulunu ziyaret etti. Okulda öğretmenlerle bir araya gerelerek projeyi değerlendiren Milli Eğitim Müdürü Açıkyörük, 2019 yılında başlattığımız Erdemli Deniz ve Orman Okulu projesi, daha sonra Bakanlığımızın yönlendirmesi ile Doğa ve Fen okula dönüştürüldü. Biz burada Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda okul dışı eğitim ortamlarını düşündüğümüz doğa ve fen okulunda önce öğretmenlerimize eğitim veriyoruz. Doğa da nasıl eğitim verilir Çocuklara daha fazla nasıl faydalı olunur Düşüncesi ile bugüne kadar 60 öğretmenimize uzman eğitimciler tarafından eğitim verildi. Bugün ise ara tatilinin değerlendirilmesi için 38 öğretmenimize doğa ve fen eğitimi veriliyor. Bir gün süren eğitim sonunda öğretmenlerimiz sertifikalarını alıyorlar ve daha sonra planlama dahilinde bir günlerini öğrencileri ile birlikte buraya gelecekler ve doğada eğitim yapmanın güzelliğini yaşayacaklar. Emeği geçen bütün eğitimcilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim dedi.

ZEVKLİ VE EĞLENCELİ BİR EĞİTİM

Kent genelinden çeşitli okullardan gelen öğretmenlere eğitim veren Doğa ve Fen okulu eğitimcilerinden Mehmet Yetiş, Doğada eğitim yapmak ve burada değişik oyunlar öğrenip, doğayla iç içe olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Belirlenen öğretmenlerimiz buraya geliyor. Bizlerin öncülüğünde doğada nasıl eğitim verilir Ne gibi faaliyetler yapılabilir Bunları hep birlikte yapıyoruz. hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar diye konuştu.