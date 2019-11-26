Erdemli'de öğrenciler için piknik düzenlendi
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Erdemli'de öğrenciler için piknik düzenlendi

Erdemli Belediyesince açılan kurslarda eğitim gören öğrenciler, pikniğe götürüldü.

26.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:44
Erdemli'de öğrenciler için piknik düzenlendi

Belediyesince açılan kurslarda eğitim gören öğrenciler, pikniğe götürüldü.

Talat Çamlığı'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı , eğitmenler ve 300 ortaokul öğrencisi katıldı.

Tollu, öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmalarını istediklerini belirterek, "Temennimiz, duamız kurs merkezimize gelen öğrencilerin tamamı iyi bir okul kazanır." dedi.

Etkinlikte çeşitli yarışmalar ve gösteriler yapıldı.

Kaynak: AA
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