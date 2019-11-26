Erdemli'de öğrenciler için piknik düzenlendi
Erdemli Belediyesince açılan kurslarda eğitim gören öğrenciler, pikniğe götürüldü.
Erdemli Belediyesince açılan kurslarda eğitim gören öğrenciler, pikniğe götürüldü.
Talat Göktepe Çamlığı'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitmenler ve 300 ortaokul öğrencisi katıldı.
Tollu, öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmalarını istediklerini belirterek, "Temennimiz, duamız kurs merkezimize gelen öğrencilerin tamamı iyi bir okul kazanır." dedi.
Etkinlikte çeşitli yarışmalar ve gösteriler yapıldı.