Erdemli'de obeziteyle mücadele anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdemli'de obeziteyle mücadele anlatıldı

Erdemli'de obeziteyle mücadele anlatıldı
AA - Haberler | Sağlık

Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlara obeziteyle mücadele anlatıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlara obeziteyle mücadele anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Danışma Merkezi tarafından Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte doktor Ahmet Efe, diyetisyen Türk İslam Öger ve psikolog Beyza Tekin katılımcılara obeziteyle ilgili bilgi verdi.

Etkinlikte fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.

AA - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlara obeziteyle mücadele anlatıldı.

title