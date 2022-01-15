Erdemli'de obeziteyle mücadele anlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlara obeziteyle mücadele anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Danışma Merkezi tarafından Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte doktor Ahmet Efe, diyetisyen Türk İslam Öger ve psikolog Beyza Tekin katılımcılara obeziteyle ilgili bilgi verdi.

Etkinlikte fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.

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