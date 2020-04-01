Erdemli'de nikahlara Kovid-19 tedbiri Erdemli Belediyesi evlenmek isteyen çiftlerin nikahlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye bahçesinde kıymaya başladı.

Erdemli Belediyesi evlenmek isteyen çiftlerin nikahlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye bahçesinde kıymaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle daha önce nikah tarihi alan çiftlerin nikahları, açık alanda kıyılıyor.

Törenlerde, sosyal mesafenin korunmasına önem veriliyor.

Kaynak: AA