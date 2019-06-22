Erdemli'de mesleki eğitim çalıştayı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, öğretmen ve idarecilerin katılımıyla mesleki eğitim çalıştayı düzenlendi.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Çamlığında düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını, 2 bin 37 öğretmen ve 31 bin 631 öğrenciyle tamamladıklarını söyledi.

Öğretmenlere, yeni eğitim döneminde yine önemli görevler düşeceğini aktaran Açıkyörük, "Eğitimin odak noktası olan öğrencilere temas eden, onları yönlendiren öğretmenlerdir. Mevzuata uygun şekilde öğrenciye temas edecek farklı uygulamalar yapmanızdır. Öğrencileri heyecanlandıracak çalışmalara imza atmanız ve onlarda olumlu izler bırakmanızdır ki onlar sizleri asla unutmasınlar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğretmenler ve okul idarecileri çeşitli etkinliklerde eğlendi.

Kaynak: AA