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Erdemli'de marketlerde KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Erdemli'de marketlerde KDV indirimi denetimi

Mersin'in Erdemli ilçe zabıta ekipleri, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından marketlerde denetimler yapıyor.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçe zabıta ekipleri, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından marketlerde denetimler yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, KDV indirimi uygulayan ya da uygulamayan işletmeleri tespit etmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kent merkezindeki zincir marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyat karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde genel olarak KDV indirimlerinin fiyat etiketlerine yansıtıldığı görülürken, indirimi etiketlere yansıtmayan marketlere ise tutanak tutuyor.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerle ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MERSİN

Erdemli'de marketlerde KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Zabıta Müdürlüğü, Mersin, Zabıta, Ekonomi, Haberler

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